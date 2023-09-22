Muğla'da 26 kaçak göçmen yakalandı
Muğla’nın Ortaca ilçesi açıklarında lastik bot içinde 26 kaçak göçmen yakalandı.
Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında öğle saatlerinde lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi alındı.
Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Hareket halindeki lastik bot durdurularak 26 kaçak göçmen yakalandı.
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