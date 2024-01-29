Erzincan’da bir miktar esrar ele geçirildi: 4 şüpheli gözaltına alındı

Yayınlanma: 29.01.2024 - 17:53

Güncelleme: 29.01.2024 - 17:53

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi.

Bu kapsamda H.K.’nin evinde yapılan aramada bir miktar esrar ele geçirildi. Ekiplerin yaptığı ayrıntılı aramada H.K’nin uyuşturucu sattığı iddia edilen A.D. C.A. ile B.T.’nin adreslerinde 44,67 gr esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.