Kastamonu'da esrarengiz olay: İki kız kardeş 1 saat arayla hayatını kaybetti

Yayınlanma: 29.12.2023 - 12:27

Güncelleme: 29.12.2023 - 12:27

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yaşayan ve çeşitli sağlık sorunlarından dolayı İstanbul’daki bir hastanede tedavi gören 71 yaşındaki Gülsime Arı hayatını kaybetti.

1 SAAT SONRA...

Arı’nın 75 yaşındaki kız kardeşi Ayşe Çukuören ise yaşlılığa bağlı sağlık sorunları sebebiyle Gülsime Arı’dan 1 saat sonra yaşamını yitirdi.

İki kız kardeşin cenazesi, Tosya ilçesine bağlı Büyük Sekiler köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.