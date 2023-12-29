Kastamonu'da esrarengiz olay: İki kız kardeş 1 saat arayla hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yaşayan iki kız kardeş, hastalıkları sebebiyle bir saat arayla hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 29.12.2023 - 12:27
Kastamonu'da esrarengiz olay: İki kız kardeş 1 saat arayla hayatını kaybetti
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Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yaşayan ve çeşitli sağlık sorunlarından dolayı İstanbul’daki bir hastanede tedavi gören 71 yaşındaki Gülsime Arı hayatını kaybetti.

1 SAAT SONRA...

Arı’nın 75 yaşındaki kız kardeşi Ayşe Çukuören ise yaşlılığa bağlı sağlık sorunları sebebiyle Gülsime Arı’dan 1 saat sonra yaşamını yitirdi.

İki kız kardeşin cenazesi, Tosya ilçesine bağlı Büyük Sekiler köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


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