Kastamonu'da esrarengiz olay: İki kız kardeş 1 saat arayla hayatını kaybetti
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yaşayan iki kız kardeş, hastalıkları sebebiyle bir saat arayla hayatını kaybetti.
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yaşayan ve çeşitli sağlık sorunlarından dolayı İstanbul’daki bir hastanede tedavi gören 71 yaşındaki Gülsime Arı hayatını kaybetti.
1 SAAT SONRA...
Arı’nın 75 yaşındaki kız kardeşi Ayşe Çukuören ise yaşlılığa bağlı sağlık sorunları sebebiyle Gülsime Arı’dan 1 saat sonra yaşamını yitirdi.
İki kız kardeşin cenazesi, Tosya ilçesine bağlı Büyük Sekiler köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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