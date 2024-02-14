Erzincan'da çocukların tabancayla tehlikeli oyunu: İki çocuktan biri öldü, diğeri yaralandı

Erzincan'da oynadıkları tabancanın ateş alması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

AA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 20:46
Erzincan'da çocukların tabancayla tehlikeli oyunu: İki çocuktan biri öldü, diğeri yaralandı
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Aslanlı Mahallesi'nde, F.D. (13), babasına ait beylik tabancısıyla arkadaşı H.Ş. (14) ile oynadığı esnada, tabancanın aniden ateş alması sonucu H.Ş. göğsünden, F.D. ise elinden yaralandı.

Silah sesini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan çocuklar, sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan H.Ş, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

F.D'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


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