Erzincan’da deprem!

Erzincan’ın Kemah ilçesinde 2.2 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.

İHA
21 Mart 2022 Pazartesi, 10:16
Erzincan’da deprem!
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Erzincan'da bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesinden alınan bilgiye göre, saat 06.21’de merkez üssü Erzincan’ın Kemah ilçesi Çalıklar köyü mevkiinde 2.2 büyüklüğünde yerin 9.9 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. 



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