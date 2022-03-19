Büyük Marmara Depremi için ürküten tahmin: 'Önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...'

19 Mart 2022 Cumartesi, 10:09

Bir deprem ülkesi olan Türkiye, gerçekleşen her bir depremde bu gerçekle bir kez daha yüzleşiyor. AFAD'ın en son paylaştığı verilere göre 2021’de 23 bin 753 deprem meydana geldi. 2022’de de sarsıntılar devam ediyor. Özellikle Marmara’da geçen ay önce Yalova sonra da Tekirdağ'da deprem oldu. Her iki depremin büyüklüğü orta şiddette olsa da konumları itibarıyla akla hemen beklenen büyük Marmara Depremi geliyor.

Son olarak Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, beklenen büyük Marmara Depremi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

SON DEPREMLER NEYE İŞARET?

Hürriyet'ten İsmail Sarı'ya konuşan Eyidoğan, "Marmara'da meydana gelen son depremler için “Marmara’da olan her hafif veya orta kuvvette deprem, bu bölgede daha büyük deprem yaratacak fayların var olduğunu hatırlatır. Hafif ve orta kuvvette olan 3 ile 5 arası büyüklükte depremler bize nerelerde tehlike yaratacak depremler olabileceğini de gösteren kanıtlardır” dedi.

"KONUMU İTİBARIYLA UYARICI"

“Tekirdağ’da meydana gelen deprem, yeri itibariyle Kuzey Anadolu Fay kuşağının Marmara içerisindeki Ana Marmara Fayı’na yakın yerde oldu” diyen Prof. Dr. Haluk Eyidoğan “Geçmiş yıllarda bu bölgede çok sayıda ve bu büyüklükteki depremler oldu. Örneğin Kuzey Anadolu Fayı’nın Gaziköy-Mürefte-Şarköy-Saros hattında uzanan parçasında (Ganos Fayı veya Gaziköy Fayı olarak adlandırılır) 1912’de 7.4 büyüklüğünde bir deprem oldu ve çok ağır hasarlara ve can kayıplarına yol açtı” ifadelerini kullandı.

Eydoğan, şöyle konuştu:

“Son deprem, yılda 23 milimetre hızla hareket eden fay kuşağının aktivitesini sürdürdüğünü gösteriyor. Bu hareket sırasında Ana Marmara Fayı’nın kuzeyinde ve güneyinde ikincil faylar oluşmakta. Son deprem de Ana Marmara Fayı’nın hemen güneyinde oluşan sıkışma etkisiyle oluşan hafif büyüklükte deprem olarak değerlendirilebilir. Konumu itibariyle de oldukça uyarıcı bir durumdur.”

"ÖNÜMÜZDEKİ 25 YIL İÇİNDE OLMA OLASILIĞI..."

“Marmara Denizi ve çevresindeki depremler ile ilgili bilgilerimiz 2 bin yıl geriye gidebilmekte” diyen Eyidoğan, olası depremle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Bugüne kadar çeşitli çalışmaların vardığı kötümser tehlike ihtimali şudur: Marmara Denizi’nde başta İstanbul olmak üzere çevresindeki tüm yerleşimleri olumsuz etkileyecek ve kayıplara neden olacak 7 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı önümüzdeki 25 yıl içerisinde yüzde 65’tir. Zaten İstanbul için deprem kayıp değerleri de buna göre yapılıyor."

YALTIRAK: 'AKLI OLAN MARMARA'YI, EVİNİ BIRAKSIN KAÇSIN'

Büyük Marmara Depremi'ne ilişkin bir açıklama da önceki günlerde İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Cenk Yaltırak'tan gelmişti.

Yaltırak, gerekli tedbirlerin alınmadığına dikkat çekerek, "Başka bir çare yolu öneriyorum, aklı başında olan Marmara’dan gitsin. Ne mal bıraksın, ne mülk bıraksın, hepsinin değeri varken hepsini sarsın gitsin" ifadelerini kullanmıştı.

"MARMARA İÇİN TAHMİNİ DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ 7 ÜZERİNDE"

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (BÜ-KRADE) tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ise deprem tahminlerinin yapılabildiğini ancak zamanını söylemenin mümkün olmadığına dikkat çekmişti.

Prof. Dr. Özener, şöyle konuşmuştu:

"Marmara depremi için vakit geldi mi bilmiyoruz. Bir sona doğru gidiyoruz ama sonun ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Bir enerjinin biriktiğini biliyoruz, olabilecek potansiyel depremin de büyüklüğünü görüyoruz ama ne zaman açığa çıkacağını bilmiyoruz. Bugün, yarın, 6 ay sonra olacak demenin bir anlamı yok ama süre geçtikçe biriken enerji artıyor. Biriken enerji artıyor demek olası depremin büyüklüğünün artması demek. Marmara için tahminim 7’nin üzerinde olur. Bu konuda yapılmış çok bilimsel çalışma var. Farklı senaryolar da var. Benim içinde olduğum bir grubun yapmış olduğu bir çalışma 7.2 diyor."