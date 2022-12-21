Erzincan'da deprem

Erzincan'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü.

cumhuriyet.com.tr
21 Aralık 2022 Çarşamba, 19:11
Erzincan'da deprem
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Kandilli Rasathanesi, Erzincan'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.


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