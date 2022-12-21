Erzincan'da deprem
Erzincan'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi, Erzincan'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 21, 2022
MUSTAFABEY-TERCAN (ERZINCAN) https://t.co/6oOk9FrU2e
21.12.2022, 18:51:45 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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