SOCAR'ı protesto eden Filistin İçin Bin Genç'ten 10 kişi gözaltına alındı
"Refah'ı bombalayan jetlerin petrolünü sağlayan SOCAR'dan Filistin halkı adına hesap sormaya geldik" diyerek SOCAR'ı protesto eden "Filistin İçin Bin Genç" platformundan 10 kişi gözaltına alındı.
"Filistin İçin Bin Genç" platformundan 10 kişi sabahın erken saatlerinde yapılan ev baskınlarıyla gözaltına alındı. 10 kişinin gözaltına alınmasının, grubun önceki gün Refah'ı bombalayan jetlerin petrolünü sağlayan SOCAR'ı prostesto etmesiyle ilgili olduğu belirtildi.
"SUÇLU OLAN SOYKIRIMA ORTAK OLANLARDIR"
Filistin İçin Bin Genç grubunun X hesabında yapılan açıklamada "Socar eylemimiz gerekçe gösterilerek 10'dan fazla arkadaşımız şafak operasyonuyla evleri basılarak gözaltına alındı. Suçlu olan biz gençler değil, siyonizmi besleyen soykırıma ortak olanlardır. Tüm Filistin dostlarını mücadelemize sahip çıkmaya, hareketimizle dayanışmaya çağırıyoruz!" denildi.
Socar eylemimiz gerekçe gösterilerek 10'dan fazla arkadaşımız şafak operasyonuyla evleri basılarak gözaltına alındı.— Filistin İçin Bin Genç (@filistinicinbin) June 2, 2024
Suçlu olan biz gençler değil, siyonizmi besleyen soykırıma ortak olanlardır. Tüm Filistin dostlarını mücadelemize sahip çıkmaya, hareketimizle dayanışmaya…
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