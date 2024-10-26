Erzincan'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var!

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

Erzincan'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var!
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DHA
Yayınlanma: 26.10.2024 - 12:30

Kaza, sabah saatlerinde Erzincan-Refahiye karayolu Teknecik köyü yakınlarında meydana geldi.

Hanifi A. idaresindeki I7640AT yabancı plakalı otomobil ile Ahmet K.Y. yönetimindeki 46 KY 069 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 2 sürücü ile Selvi A., Hüseyin A. ve Doğukan Ş. olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobillerden birisi çarpışmanın etkisi ile alev alınırken, kaza nedeniyle yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı.

Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Erzincan #otomobil #kaza

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