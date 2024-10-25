Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
A.E'nin kullandığı 38 TZ 868 plakalı otomobil, Hisarcık Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı Mekke Sokak kavşağında, B.E. yönetimindeki 38 HS 578 plakalı otomobille çarpıştı.
BİR KİŞİ ÖLDÜ
Kazada 38 TZ 868 plakalı otomobilde bulunan S.S. (47), olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücüler ile A.A. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: #Kayseri
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