Yüksekten düşen çocuk işçi yaralandı
Adıyaman’da bir inşaatta çalışan çocuk, yüksekten düşerek yaralandı.
Adıyaman merkez İndere Bölgesinde yapımı devam eden konutlarda çalışan 16 yaşındaki Ömer Ç., çalıştığı inşaatın 2.katında dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. Burada çalışan işçiler tarafından fark edilen durum sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ömer Ç., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Üniversiteliye rant sürgünü
- Gelecek Partisi'nden AKP sinyali
- Tarihi başarısızlık!
- Binaya el koyma istemi!
- 'Bunun hesabını verecekler'
- CHP Kurultayı'nda yeniden aday olacak mı?
- Bakan Güler'den kritik Suriye mesajı
- İngiltere'deki yardım kuruluşundan 'kurtarma projesi'
- Tezinden ‘CHP’ çıktı
- Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde yangın!