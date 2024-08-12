Yüksekten düşen çocuk işçi yaralandı

Adıyaman’da bir inşaatta çalışan çocuk, yüksekten düşerek yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 12.08.2024 - 12:59
Yüksekten düşen çocuk işçi yaralandı
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Adıyaman merkez İndere Bölgesinde yapımı devam eden konutlarda çalışan 16 yaşındaki Ömer Ç., çalıştığı inşaatın 2.katında dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. Burada çalışan işçiler tarafından fark edilen durum sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ömer Ç., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.


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