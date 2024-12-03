Tunceli'de görsel şölen: Ağlayan Kayalar buz tuttu

Tunceli'de hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesiyle, Ağlayan Kayalar'da oluşan buzlar büyüleyici bir görsellik sundu.

Tunceli'de görsel şölen: Ağlayan Kayalar buz tuttu
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İHA
Yayınlanma: 03.12.2024 - 09:51

Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu üzerinde bulunan Ağlayan Kayalar, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte buz tutarken, ortaya çıkan manzara görsel şölen oluşturdu.


Tunceli'de hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü. Meteorolojinin verilerine göre, dün gece en düşük hava sıcaklığı eksi 13,7 ile Ovacık ilçesinde ölçüldü. Pülümür ilçesinde sıcaklık eksi 10 dereceye kadar düşerken il merkezinde ise eksi 6 derece oldu. Sıcaklıkların düşmesinin ardından Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu üzerinde bulunan 'Ağlayan Kayalar' buz tuttu.

Buz tutan kayalar görsel şölen sundu.


Etiketler: #Tunceli #Ağlayan kayalar

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