Tunceli'de görsel şölen: Ağlayan Kayalar buz tuttu
Tunceli'de hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesiyle, Ağlayan Kayalar'da oluşan buzlar büyüleyici bir görsellik sundu.
Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu üzerinde bulunan Ağlayan Kayalar, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte buz tutarken, ortaya çıkan manzara görsel şölen oluşturdu.
Tunceli'de hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü. Meteorolojinin verilerine göre, dün gece en düşük hava sıcaklığı eksi 13,7 ile Ovacık ilçesinde ölçüldü. Pülümür ilçesinde sıcaklık eksi 10 dereceye kadar düşerken il merkezinde ise eksi 6 derece oldu. Sıcaklıkların düşmesinin ardından Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu üzerinde bulunan 'Ağlayan Kayalar' buz tuttu.
Buz tutan kayalar görsel şölen sundu.
Etiketler: #Tunceli #Ağlayan kayalar
En Çok Okunan Haberler
-
- Köyüne dönmek isteyene 5 gebe düve verilecek
- Hasat için 1400 kilometre yol gittiler!
- Yatak odasında yakalandı: Kaçarken balkondan düşüp öldü
- Yer bildiren şirket ve esnafa vergi adımı
- Bakan Yerlikaya'dan 'kayyum' açıklaması
- Galatasaray'dan KAP bildirimi geldi!
- Biri hukuk devleti mi dedi?
- İstanbul'da AVM yangını: Çok sayıda itfaiye sevk edildi!
- 36 dakikada gözaltı!
- Geri dönen meyve sebze tartışma yarattı