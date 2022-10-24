Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı

Erzincan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

AA
24 Ekim 2022 Pazartesi, 12:34
Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı
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Erzincan'da Fırat D.'nin kullandığı 44 ACU 578 plakalı otomobil, Kemah-Erzincan karayolunun Çiğdemli köyü yol ayrımında şarampole devrildi.

Kazada sürücünün yanı sıra yaralanan araçtaki M.C.A. (21), A.K. (46), H.D. (32), A.K.D. (13), Z.M.D. (1) ve M.M.D. (11) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


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