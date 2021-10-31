Erzincan'da yaban keçisi katliamı: 63 bin 432 lira ceza kesildi

31 Ekim 2021 Pazar, 13:13

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzincan Şube Müdürlüğü görevlileri, 2 kişinin kaçak yaban keçisi avladığına yönelik ihbar üzerine çalışma başlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile DKMP görevlileri, ilçe kırsalında yürüttükleri çalışmada yeni avlanmış bir yaban keçisi tespit etti.

İncelemelerini sürdüren ekipler, yaklaşık 200 metre uzaklıkta C.K. ve İ.K'nin avlandığını belirledi.

Görevliler, bu kişilere 63 bin 432 lira idari para cezası uyguladı.