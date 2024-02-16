Erzincan'da yaşanan faciadan önce bölgede çatlaklar oluşmuş

Erzincan İliç'te Anagold Madencilik tarafından işletilen altın madeni ocağındaki liç yığınının kayması sonucu 9 işçi göçük altından çıkarılamazken maden sahasında yaşanan felaket öncesi çatlakların olduğu görüldü.

ANKA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 10:15
Erzincan'da yaşanan faciadan önce bölgede çatlaklar oluşmuş
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Erzincan İliç'te Anagold Madencilik tarafından işletilen,Çöpler Altın Madeni'nde, 13 Şubat günü saat 14.28'de meydana gelen yığın liçi alanındaki kaymayla beraber 9 işçi göçük altında kaldı.

FACİADAN ÖNCE ÇATLAKLAR OLUŞMUŞ

İşçilerin aileleri olaydan önce yakınlarının toprakta kayma olduğuna dair iddialarda bulunurken işçilerin maden alanından çektiği fotoğraflarda, yaşanan felaketten önce liç yığılı tepecikte yarılmalar olduğu görülüyor. 

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AMİRLER İŞÇİLER TARAFINDAN UYARILDI

Bağımsız Maden İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, madendeki işçilerin sabah sahada meydana gelen çatlakları görüp amirlerini uyardıklarını ancak çalışmaların devam ettiğini söylemişti.

 


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