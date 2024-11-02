Oyuncu Ümit Gündeş marketten 'zeytinyağı' çaldı: Gözaltına alındı
İstanbul Beylikdüzü’nde bir marketten 15 bin liralık zeytinyağı çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Beylikdüzü polisi, zeytinyağı çalan kişinin dizilerde bir dönem oyunculuk yapan Ümit Gündeş olduğunu tespit etti. Gündeş, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, perşembe günü bir marketten zeytinyağı çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis ekipleri, şahısın Ümit Gündeş olduğunu tespit etti.
Gündeş’in bir dönem tarihi karakterlerin canlandırıldığı dizilerde oyunculukta yaptığı öğrenildi. Genellikle Avcılar bölgesinde yaşadığı söylenilen Gündeş, polis tarafından saklandığı adreste dün akşam yakalandı.
Oyuncunun emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: #beylikdüzü
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