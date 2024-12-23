Erzincan'ın karla kaplı dağlarında yaban keçileri görüntülendi
Koruma altında bulunan yaban keçileri, Munzur Dağları'nın, Erzincan sınırındaki karla kaplı bölgesinde görüntülendi.
Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yaban keçilerinin, doğa koruma faaliyetleriyle kentteki popülasyonları artıyor.
Koruma altında bulunan yaban keçileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğüne bağlı Erzincan Şube Müdürlüğü ekiplerince dronla kayıt altına alındı.
Yüksek noktalarda yaşadıkları için nadir görülen yaban keçileri, sürekli takip altında tutuluyor.
Etiketler: #Erzincan #yaban keçisi
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