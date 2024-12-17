Günün kahramanı Erzincan'dan: Nefes borusuna 'şeker' kaçan çalışanını Heimlich manevrasıyla kurtardı

Erzincan'da çalıştığı kuruyemiş dükkanında yediği şeker nefes borusuna kaçan Ahmet Y., iş yeri sahibi Muhammed Akar tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Günün kahramanı Erzincan'dan: Nefes borusuna 'şeker' kaçan çalışanını Heimlich manevrasıyla kurtardı
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DHA
Yayınlanma: 17.12.2024 - 09:47

Halitpaşa Caddesi'ndeki bir kuruyemiş dükkanının çalışanı Ahmet Y.'nin nefes borusuna yediği şeker kaçtı.

Nefes alamayan Ahmet Y.’nin yardımına iş yeri sahibi Muhammed Akar yetişti.

ÇALIŞANINI KURTARDI

Muhammed Akar, Heimlich manevrası uyguladığı Ahmet Y.'nin nefes borusuna kaçan şekeri çıkardı. Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Etiketler: #heimlich #Heimlich manevrası #Erzincan

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