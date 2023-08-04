Sel nedeniyle kapanan Türkiye-İran karayolu ulaşıma açıldı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle kapanan Türkiye-İran karayolunda yeniden ulaşım sağlandı.

AA
Yayınlanma: 04.08.2023 - 16:57
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak sonrası sel meydana geldi.

İran sınırına yakın noktada bulunan ve bazı derelerin taştığı köylerde, tarım arazileri de zarar gördü.

ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Sel nedeniyle ulaşıma kapanan Türkiye-İran karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Bölgeye sevk edilen AFAD, İl Özel İdaresi, Karayolları, Devlet Su İşleri ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

ULAŞIMA AÇILDI

İş makineleriyle yapılan çalışmaların ardından İran-Türkiye karayolu yeniden ulaşıma açıldı. Telçeker köyünde sel sularının girdiği bazı evlerle ilgili hasar tespit çalışmasına başlandı.


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