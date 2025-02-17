Erzurum Belediyesi yine ‘köpek toplama’ ihalesine çıkıyor: Rantta sınır tanımıyorlar!

Yayınlanma: 17.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 17.02.2025 - 04:00

Sokak hayvanları ile ilgili değişiklikler içeren ve 30 Temmuz’da TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan “sokak hayvanları düzenlemesinin” yankıları sürerken 2004 yılından bu yana AKP tarafından yönetilen Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nde, sokak köpekleri üzerinden kurulan rant zinciri devam ediyor.

Şehirdeki köpekleri toplamak için son olarak 5 Aralık’ta “köpek toplama hizmeti” adı altında ihale düzenleyen belediye, 18 Mart’ta tekrar “köpek toplama hizmet alımı” ihalesine çıkmaya hazırlanıyor. Belediyeye bağlı mali hizmetler daire başkanlığı tarafından düzenlenecek “ilaçlama ve köpek toplama hizmet alımı” ihalesinde sokak hayvanlarının toplanmasının yanında sinek ve böceklere karşı ilaçlama hizmeti de yer alıyor. Sözleşme süresi altı ay olarak düzenlenen ihale uyarınca işe başlama tarihi ise 10 Nisan olarak belirlendi.

BEDEL 10 MİLYONLARA ÇIKTI

5 Aralık’ta düzenlenen son köpek toplama ihalesinde sözleşmenin mart ayının sonunda biteceği öğrenilirken ihaleye yalnızca Ankara merkezli Naturatek Çevre şirketi katılmış ve şirketle belediye arasında 1 milyon 335 bin TL’lik sözleşme imzalanmıştı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi 2024’ün şubat ayında da yine “ilaçlama ve köpek toplama hizmeti alımı” altında ihale düzenlemiş, ihale 10 milyon 980 bin TL karşılığında Ankara merkezli Belsav şirketine verilmişti.

KÖPEĞİN AYAKLARINI İPLE BAĞLAYIP KONTEYNERE ATTILAR

Denizli’nin Çivril ilçesi Stadyum Mahallesi’nde çöp atmaya giden bir yurttaş çöp konteyneri içinde ayakları iple bağlanmış köpek buldu. Çöp konteyneri çevresindeki güvenlik kamerasına bakan yurttaşlar, bir kadının köpeği çöp kovasıyla birlikte konteynere attığını gördü. Köpeği konteynerde bulan Çetin Orhan ve eşi Ceren Tatlı Orhan, polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.

Gözlerine inanamadıklarını söyleyen çift, “İlk bulduğumuzda korkudan titriyordu. Veterinere götürerek tedavisine başladık. Bunu yapan her kimse bulunup hak ettiği cezayı almalı. Ayaklarını bağlayarak bir canı çöp konteynerine atmak insanlık dışı bir olay. Sahiplendirmek istese mutlaka sahiplenen olurdu. Bu göz göre göre cinayet” diye konuştu. (İHA)