Kırklareli'nde toplu köpek katliamı iddiası: Soruşturma başlatıldı
Kırklareli'nde iki farklı bölgede 11 köpek ile bir kuzunun ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kent merkezinde Karahıdır Mahallesi'nde çöp konteynerinde bir kuzu ile 6 köpek, Vize ilçesinin Çakıllı beldesinde boş arazide 5 köpek ölü bulundu.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.
OTOPSİ YAPILACAK
Köpekler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için İzmir Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi.
Çakıllı beldesinde arazide bulunan 3 yaralı köpek ise Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alındı.
Etiketler: #köpekler #Köpek #Kırklareli
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