Kırklareli'nde toplu köpek katliamı iddiası: Soruşturma başlatıldı

Kırklareli'nde iki farklı bölgede 11 köpek ile bir kuzunun ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kırklareli'nde toplu köpek katliamı iddiası: Soruşturma başlatıldı
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AA
Yayınlanma: 10.02.2025 - 17:29

Kent merkezinde Karahıdır Mahallesi'nde çöp konteynerinde bir kuzu ile 6 köpek, Vize ilçesinin Çakıllı beldesinde boş arazide 5 köpek ölü bulundu.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

OTOPSİ YAPILACAK

Köpekler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için İzmir Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi.

Çakıllı beldesinde arazide bulunan 3 yaralı köpek ise Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alındı.


Etiketler: #köpekler #Köpek #Kırklareli

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