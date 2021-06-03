Kırmızı Kedi'den Oktarcılara karşı dayanışma kampanyası

03 Haziran 2021 Perşembe, 19:12

Adnan Oktar’ın müritlerinden biri olan Halil Hilmi Müftüoğlu, Turnike kitabın yazarı, gazeteci Hakan Erol, Kırmızı Kedi Yayın Yönetmeni Enis Batur ve kitabın editörü, gazetemiz yazarı Mehmet Ali Güller’den 50 bin TL’lik manevi tazminat talep etmişti.

Davanın ardından kitabı yayımlayan Kırmızı Kedi Yayınevi de sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda destek kampanyası başlattığını açıkladı. Adnan Oktar cemaatinin iç yüzünü anlatan gazetemiz yazarı Mine Kırıkkanat’ın 'Adnan’ın Tek Taşı' ve gazeteci Hakan Erol’un 'Turnike' kitapları haziran ayı boyunca Kırmızı Kedi mağazaları ve kirmizikedi.com’da yüzde 50 indirimle satılacak.

Kırmızı Kedi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Adnan Oktar suç örgütünün taraftarları Turnike kitabına dava açtı. Tehditle yazarlarımızı susturamaz, gerçeğin ortaya çıkmasını engelleyemezsiniz. Hodri meydan” ifadelerini kullandı.