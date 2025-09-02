Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.09.2025 11:02:00
AA
Erzurum'da 417 kişiye milyonluk 'bıçak' cezası!

Kentte bu yılın ilk 7 ayında maksat dışı bıçak taşıyan 417 kişiye, 1 milyon 231 bin 401 lira para cezası kesildi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması için 1 Ocak-31 Temmuz'da çeşitli uygulama ve denetimler gerçekleştirdi.

Ekipler, bu kapsamda yakaladıkları maksat dışı bıçak taşıyan 417 kişiye, 1 milyon 231 bin 401 lira para cezası uyguladı, ruhsatsız silah taşıyan 14 şüpheli hakkında da adli işlem başlattı.

Ayrıca dilencilik yapan 317 kişiyi tespit eden ekipler, 34'üne işlem yaptı ve toplam 558 bin 182 lira idari para cezası kesti.

Kentte 2 Eylül 2024 tarihli 2024/3 Valilik genel emri doğrultusunda yapılan çalışmalarda ise mesire alanları ve benzeri yerlerde alkol tüketen 78 kişiye 230 bin 334 lira ceza kesildi.

