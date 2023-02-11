Erzurum depremini yaşadı, boğasını depremzedeler için sattı

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 10:20

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 10:58

Kahramanmaraş'ta merkezli yaşanan ve 10 ilde ağır tahribat yaratan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, yurttaşların deprem bölgelerine ve depremzedelere yönelik yardım seferberliği sürüyor.

Erzurum'da 30 Ekim 1983’te meydana gelen ve 1155 kişinin hayatını kaybettiği 6.9 büyüklüğündeki depremi Narman ilçesinde yaşayan 8 çocuk annesi 67 yaşındaki Nazime Kılıç (67), boğasını satarak elde ettiği 23 bin lirayı AFAD aracılığıyla depremzedelere bağışladı.

"DEPREMZEDELERİN YARASI BİZİM DE YARAMIZ"

Nazime Kılıç, "Kaç gecedir uykum gelmiyor. Ben 1983 depremini gördüm. Depremzedelerin yarası bizim de yaramız. İçimiz sızladı. O yavrulara benim içim sızladı. Benim 8 çocuğum var. Onlara da diyorum ki elinizden geldiği kadar yardım edin, orayı ayağa kaldırın. Ben de kendi elimle büyüttüğüm bu boğayı depremzedelere, kardeşlerime ve evlatlarıma hibe ediyorum. Allah onlara yardım etsin" diye konuştu.