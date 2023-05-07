Erzurum il emniyet müdürü kimdir? Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 07.05.2023 - 21:53

Güncelleme: 07.05.2023 - 22:30

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’da yaptığı mitingde, otobüs üzerinde konuştuğu sırada bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Ekrem İmamoğlu saldırıya uğradığı anlarda, Erzurum Emniyet müdürü ve Erzurum valisi hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

ERZURUM İL EMNİYET MÜDÜRÜ LEVENT TUNCER KİMDİR?

1986 yılında Ankara Polis Koleji’nden, 1990 yılında Polis Akademisi’nden mezun olarak Komiser Yardımcısı rütbesiyle mesleğe başladı. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer sırasıyla;

1990-2002 Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde,

2002-2003 Asayiş Daire Başkanlığı'nda,

2003-2008 Elazığ Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü'nde,

2008-2013 Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nde,

2013-2014 Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde,

2014-2015 Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nda,

2015-2018 Polis Başmüfettişi olarak Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda,

2018-2021 tarihleri arasında ise Asayiş Daire Başkanı olarak görev yaptı.

Asayiş Daire Başkanı olarak görev yapmakta iken 06.07.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erzurum il emniyet müdürü olarak atandı.

Levent Tuncer evli ve iki çocuk babasıdır.