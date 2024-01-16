Uzmanından karne uyarısı: Ailelerin beklentisi çocuklarda performans anksiyetesi oluşturuyor

Yayınlanma: 16.01.2024 - 14:35

Güncelleme: 16.01.2024 - 14:36

Ailelerin karne stresini azaltmaya yardımcı olmaları gerektiğini ifade eden Çocuk Gelişimi Programı Öğr. Gör. Uz. Klinik Psk. İrem Yavuz, çocuklarda performans anksiyetesine dikkat çekti. Yavuz, “Çoğu çocuk kendi geleceğini şekillendirirken henüz sorumluluk yetisi ve benlik bilinci geliştirmediği için ebeveyn motivasyonu ile hareket eder. Motivasyonun kaynağı anne ve babayı memnun etmek olduğunda karne başarısı da o denli stres sebebi olabiliyor. Ebeveynlerin alınan karneyi kendi emeklerinin karşılığı gibi görmemesi gerektiğini unutmamaları gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

KARNEYE DEĞERİNDEN FAZLA ANLAM YÜKLEMEYİN

Ailelerin, çocuklarını değerlendirirken dikkat etmesi gereken bazı unsular olduğunu söyleyen Öğr. Gör. İrem Yavuz, ‘’Karne başarısına göre hedeflenen ödüle ulaşılamadığı takdirde cezadan kaçınılmalıdır. Sevgi başarı ile ölçülmemelidir aksi takdirde çocuklarınız sadece başardıklarında, iyi olduklarında sevileceklerine dair yanlış bir inanç geliştirebilirler. Karneye değerinden fazla anlam yüklemeyin, karne sadece bir dönemlik akademik başarının ölçütüdür. Çocuğunuzun nasıl bir kimlik geliştirdiğinin sonucu değildir. Kötü karne alan çocuğa kızmak öfkelenmek gelecek dönemlerdeki kötü karnelerin destekçisi olabilir. Çocuğunuzun karne başarısı istediğiniz gibi olmasa bile, o da tatili hak etti. Ödev ve eğlence saatlerini birbirinden ayırmayı ve sağlıklı, mutlu, başarılı bir çocuk yetiştirmenin ön koşulunun koşulsuz sevgi ve kabulden geçtiğini unutmayalım” diye konuştu.