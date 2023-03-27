Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 15:07

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 15:07

Erzurum Teknik Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda üniversite bünyesinde çalışmak üzere sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu. Peki, Erzurum Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel mi alacak? Erzurum Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alımı şartları neler? İşte ayrıntılar...

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL Mİ ALACAK?

Erzurum Teknik Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda; Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 28 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

HANGİ ALANLARDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK?

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) - 10 Kişi / Erkek

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) - 4 Kişi / Kadın

Destek Personeli (Bahçe Bakımı ve Düzenlemesi) - 1 Kişi / Erkek

Destek Personeli (Basit Bakım ve Onarım) - 3 Kişi / Erkek

Destek Personeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi - 10 Kişi / Erkek

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.

2022-KPSS’den; lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93, ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94 puanına sahip olmak.

Başvuracak adayların 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavından ilgili puan türünden belirtilen puanı almış olmaları gerekmektedir.

KPSS puanı en az 55 olması gerekmektedir.

Belirtilen puan türünden farklı puan türünden veya ilgili puan türünde belirlenen puanın altında puanla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI

Adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Erzurum Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir. Son başvuru tarihi 31 Mart 2023'tür.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

Özgeçmiş,

2022 KPSS Sonuç Belgesi,

1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır)

Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,

Sertifika veya belge istenilen pozisyonlar için belgenin ilan tarihinden önce alınmış olmak kaydıyla ilgili belgenin aslı, kare kodlu eDevlet çıktısı veya belgenin ıslak imzalı onaylı sureti (ilan başlangıç tarihinden sonra alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir)

Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)

Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.

Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla güvenlik görevlisi pozisyonları için beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmi veya özel sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)



