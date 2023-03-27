TÜBİTAK kaç personel alacak? TÜBİTAK hangi branşlarda personel alımı yapacak?

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere personel alımı yapacak. Peki, TÜBİTAK kaç personel alacak? TÜBİTAK hangi branşlarda personel alımı yapacak? TÜBİTAK personel alımı ne zaman? TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 13:36
TÜBİTAK kaç personel alacak? TÜBİTAK hangi branşlarda personel alımı yapacak?
Abone Ol google-news

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre personel alımı yapacak. TÜBİTAK bünyesinde çalışmak isteyen yurttaşlar, başvuruyla ilgili bilgileri araştırıyor. ''TÜBİTAK kaç personel alacak? TÜBİTAK hangi branşlarda personel alımı yapacak?'' soruları sıklıkla soruluyor. İşte ayrıntılar...

TÜBİTAK KAÇ PERSONEL ALACAK?

TÜBİTAK 273 personel alacak.

TÜBİTAK HANGI BRANŞLARDA PERSONEL ALIMI YAPACAK?

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) ve Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) bünyesinde görev yapmak üzere 273 araştırmacı, AR-GE teknisyeni ile teknik ve destek çalışan istihdam edilecek.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

TÜBİTAK personel alımı başvuruları 17 Nisan'a kadar yapılabilecek.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, TÜBİTAK'ın resmi internet sitesi olan https://kariyer-arsiv.tubitak.gov.tr/UI/AnaSayfa.aspx?ReturnUrl=%2f üzerinden yapılacak.


TÜBİTAK Personel personel alımı

İlgili Haberler

Adalet Bakanlığı kaç personel alacak? Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler?

Adalet Bakanlığı kaç personel alacak? Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler?
2023 MEB sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman? MEB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? MEB hangi branşlarda personel alacak?

2023 MEB sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman? MEB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? MEB hangi branşlarda personel alacak?
Sağlık Bakanlığı işçi personel alımı başvuru tarihi ne zaman? Sağlık Bakanlığı hangi branşlarda personel alacak?

Sağlık Bakanlığı işçi personel alımı başvuru tarihi ne zaman? Sağlık Bakanlığı hangi branşlarda personel alacak?

En Çok Okunan Haberler