Erzurum ve Kars'ta 594 yerleşim yerinin yolu kapandı!
Erzurum ve Kars'ta kar yağışı nedeniyle 594 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Ekiplerin, kapalı yollardaki karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
Erzurum'da aralıklı şekilde devam eden ve akşam saatlerinde etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle 547 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yollardaki karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Kars'ta da günlerdir aralıklarla etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.
Kar ve tipi nedeniyle merkezde 2, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 10, Digor'da 11, Kağızman'da 2, Sarıkamış'ta 6, Selim'de 7, Susuz'da ise 6 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kars İl Özel İdaresi ekipleri ulaşıma kapanan yolların açılması için çalışmasını sürdürüyor.
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