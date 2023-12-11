Erzurum ve Kars’ta otomobillerin camları buz tuttu, bitkiler kırağıyla kaplandı

Erzurum ve Kars'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

AA
Yayınlanma: 11.12.2023 - 10:53
Erzurum ve Kars’ta otomobillerin camları buz tuttu, bitkiler kırağıyla kaplandı
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Erzurum'da hava sıcaklığı gece sıfırın altında 3 derece ölçüldü.

Soğuk hava dolayısıyla araç camları buz tuttu, bitkiler kırağı tuttu.

Sıcaklığın sıfırın altında 4 dereceye düştüğü Kars'ta da buzlanma meydana geldi.

Sarıkamış ilçesinde su birikintileri buz tuttu, bina çatılarında sarkıtlar oluştu.

Buzlanmanın meydana geldiği yollarda, Karayolları ve belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı.

Ardahan’da ise bazı vatandaşlar, soğuktan korumak için araçlarının üzerini branda ve halıyla örttü.


Kars Erzurum

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