Erzurum'da 21 işçi hastanelik oldu

Yayınlanma: 03.12.2024 - 22:52

Güncelleme: 03.12.2024 - 22:52

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir tekstil fabrikasında 21 işçi, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleriyle hastanelere müracaat etti.

İşçiler Erzurum’da bulunan Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Erzurum Şehir Hastanesi acil servislerine getirildi. Doktorlar yaptıkları ilk tespitte işçilerin karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi.

Müşahede altına alınan çalışanların hayati tehlikelerinin olmadığı ve bir süre daha acil servislerinde kontrol altında tutulacağı ifade edildi.