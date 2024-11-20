İplik fabrikasında kimyasal sızıntı: Çok sayıda işçi hastanelik oldu!

Yayınlanma: 20.11.2024 - 12:14

Güncelleme: 20.11.2024 - 12:45

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Gölyolu Harmansazı mevkiinde faaliyet gösteren bir iplik fabrikasının boyahane bölümünde saat 10.00 sıralarında kimyasal sızıntı meydana geldi.

Yoğun duman fabrikanın etrafını sararken, ihbarla fabrikaya itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen 15 işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Orhangazi ve Gemlik devlet hastanelerinde tedavi altına alındı.

1150 İŞÇİ TAHLİYE EDİLDİ

Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) Bölümü’nde gözlem altında tutulan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada bin 150 işçinin çalıştığı fabrika tahliye edildi. Üretimin durdurulduğu fabrikada, itfaiye ve AFAD ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

Öte yandan, gazdan etkilenen işçiler nedeniyle hastanelerin acil servislerinin kapatıldığı, acil servise hasta kabul edilmediği bildirildi.