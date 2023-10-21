Erzurum'da acı olay: Yanarak can verdi

Erzurum'un Tortum ilçesinde kontrolden çıkan yakıt tankeri devrilip yanmaya başladı. Aracın içinde sürücü yanarak can verdi.

İHA
Yayınlanma: 21.10.2023 - 21:50
Erzurum'da acı olay: Yanarak can verdi
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Erzurum'da kontrolden çıkan yakıt tankeri alev aldı. Tankerin alev alması sonucu bir kişi yanarak yaşamını yitirdi. Acı olay, Tortum ilçesinde meydana geldi.

İlçede kontrolden çıkarak devrilen yakıt tankeri alev aldı. Sürücü yanarak hayatını kaybetti.

YAKIT TANKERİ VİRAJI ALAMAYARAK DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YANARAK CAN VERDİ

Edinilen bilgiye göre, Aksukapı mevkiinde meydana gelen kazara plakası ve sürücüsü belirlenemeyen yakıt tankeri virajı alamayarak devrildi. Kazanın ardından tanker bir anda alev aldı. Sürücü yanarak hayatını kaybetti.

Kaza sonrası Tortum-Erzurum karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Uzun süre söndürülemeyen tankere müdahale için çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye aracı bölgeye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.


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