Erzurum’da da yurttaşların arasında konuşan Ekrem İmamoğlu: Ülkemiz adına dilediğim gelecek çok yakındır

09 Ekim 2021 Cumartesi, 20:10

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu; Trabzon’dan başlatıp, Gümüşhane ve Bayburt’ta sürdürdüğü gezisini, Erzurum’da noktaladı. Bayburt gezisi kapsamında, Masat Köyü’ndeki Dede Korkut Türbesi’ni ziyaret eden İmamoğlu, yurttaşlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

Yurttaşlar, Türk kültür tarihinin temel taşlarından Dede Korkut’un kabri başında dua eden İmamoğlu’na elma ikram etti. Bayburt’tan Erzurum’a doğru yola çıkan İmamoğlu’nun konvoyu, farklı yerleşim yerlerinde durduruldu. İmamoğlu, yol boyunca kendisine sevgi gösterilerinde bulunan yurttaşlarla fotoğraf çektirdi.

İLK KONUŞMA AŞKALE’DE: 'GURUR DUYACAĞINIZ İŞLER YAPARAK YÜRÜYEN BİR YOL ARKADAŞINIZIM'

İmamoğlu, Erzurum’un Aşkale ilçesinde yurttaşlara kısa bir konuşma yaptı. Makam aracını kullanarak yüksek bir noktaya çıkan ve buradan yurttaşlara seslenen İmamoğlu, “dadaş” diyarı Erzurum’un mert, zorluklarla mücadele eden güzel insanların memleketi olduğunu belirtti. “Aşkale de Erzurum'un girişindeki en özel noktalardan birisi” diyen İmamoğlu, “Bugünkü atmosferde, özellikle siyasi birlikteliği, siyaset üstü bir akılla memleket meselesi görerek yol yürüyen hem başta ittifak partileri Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti olmak üzere, bütün bu sürecin iyileşmesi için, halkla iş birliği yaparak yol yürümek isteyen bir sürecin sonunda, göreceksiniz az önce ülkemiz adına dilediğim gelecek çok yakındır. İnşallah o günleri hep beraber göreceğiz. Çok sevdiğim İstanbul'da bulunan bir kardeşiniz, bir hemşehriniz olarak, sizlerin gurur duyacağı işler yapma konusunda hassas bir yol arkadaşınız olduğumu bilin lütfen. Dualarınızı esirgemeyin. Hepimiz için, çocuklarımız için, gençlerimiz için, hanımefendiler, beyefendiler için, emekçi dostlarımız için hepimiz için çok az kaldı. Her şey çok güzel olacak” şeklinde konuştu.

'EKREM BAŞKAN' TEZAHÜRATIYLA KARŞILANDI

Aşkale üzerinden Erzurum’a ulaşan İmamoğlu’nu; Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt’ta olduğu gibi, coşkulu bir kalabalık karşıladı. Kentin tarihi ve sembol yapısı Çifte Minareli Medrese önünde yurttaşlarla bir araya geldi. Alkışlar ve “Ekrem Başkan” tezahüratıyla karşılanan İmamoğlu, cadde ve Çifte Minareli Medrese arasındaki yaklaşık 20 metrelik yolu, yurttaşların yoğun ilgisi nedeniyle bir süre kat etmekte zorlandı. Yüksek bir noktaya çıkan İmamoğlu, yurttaşlarla buradan seslendi. Son 2 gündür yaptığı ziyaretleri özetleyen İmamoğlu, “Bu güzel dadaş diyarında olmak, sizleri selamlamak bizim için gururdur. İyi ki varsınız. Allah'ım hepimizi korusun. Güzel bir gelecek olsun. Tabii Erzurum'a gelip Çifte Minareyi görmek, tarihimizi orada yaşamak, Ulu Cami'ye girmek, orada ülkemiz için dua etmek güzeldir. Allah, güzel duaları kabul eder” dedi.

'HEP BERABER ÇOK GÜZEL GÜNLERE YÜRÜYELİM'

Erzurum’un ardından İstanbul’a döneceğini aktaran İmamoğlu, “Emin olun ki, İstanbul'da size, ‘Ahlaklı, dürüst, vatandaşıyla konuşan, insan ayırt etmeyen bir sürece hizmet eden, sizlerin gurur duyacağı, bizim tanıdığımız bu arkadaşımız, bu kardeşimiz, bu hemşerimiz ülkemizin en büyük, en büyük, en güzel şehrine hizmet ediyor’ dedirtmek için çok çalışıyorum” ifadelerini kullandı. “Günün sonunda ülkemizin güzel bir geleceğe ihtiyacı var” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Çocuklarımızın iyi eğitim aldığı, gençlerimizin iş imkanıyla buluştuğu, hanımefendilerin, beyefendilerin huzurlu bir yaşam yaşadığı, herkesin birbirine hoşgörüyle baktığı, birbirini sevdiği, saydığı bir geleceğe ihtiyacımız var. Zor bir hastalık dönemi geçirdik. Zor bir ekonomik süreç yaşıyoruz. Göreceksiniz her şey güzelleşecek. Az kaldı. Birliktelikle, beraberlikle, siyaset üstü düşünerek, memleketimizin ve milletimizin geleceğini düşünerek, çok çalışarak, sizlerin de halkımızın da katkısıyla çok az bir zaman sonra, size söz veriyoruz ki; her şey çok güzel olacak. Allah, hepinizi korusun. Güzel gelecek bizimle beraber olsun. Hep beraber çok güzel günlere yürüyelim diyorum. Dadaş diyarı bu güzel Erzurum'umuzu selamlıyorum.”

'HALKIMIZIN TEVECCÜHÜNE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

İmamoğlu, konuşmasının ardından, zorlukla da olsa medreseye ulaştı. Çifte Minareli Medrese’nin tarihçesiyle ilgili bilgi alan İmamoğlu, CHP Erzurum İl Başkanı Suat Dülger ve İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar arasında gazetecilere şu değerlendirmeyi yaptı:

“Erzurum'da sizlerle beraber olmak, elbette benim için büyük bir keyif. Bugün, dadaş diyarı Erzurum'dayız. Gümüşhane, Bayburt ziyaretimiz var. Gümüşhane'de güzel bir okulun başlangıcını yaptık. Dönüşümüzü de Erzurum'dan yapmak istedim. Erzurum'a gelmişken, özellikle Erzurum'un simgesel alanlarını, başta Çifte Minare olmak üzere, Ulu Cami’yi, Erzurum Kongresi'nin yapıldığı yapıyı gezerek, oradaki tarihi tekrar hissederek İstanbul'a dönmek istedim. Dadaş diyarında olmak keyifli, insanıyla bir arada olmak keyifli. İnsanın kendini gerçekten çok güçlü, çok daha cesur hissettiği bir şehirdir Erzurum. Bu manada bu geziye eşlik eden, bize katkı sunan hem Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı’na hem İYİ Parti İl Başkanı’na, yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Halkımızın teveccühüne teşekkür ediyorum. İstanbul'da biliyorum ki çok yoğun Erzurumlu var. Dolayısıyla Erzurumlulara, aynı zamanda Erzurum kökenli İstanbullulara hizmet ediyorum. Umarım onların da mutluluğunu, huzurunu pekiştirecek bir yönetimi var ederiz. Ülkemizin güzelliklere ihtiyacı var. Buraya gerçekten çok pozitif duygularla geldim. Bu duyguların daha da yukarı çıkararak İstanbul'a döneceğim.”