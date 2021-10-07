07 Ekim 2021 Perşembe, 22:07

Maçı canlı yayınlayan TRT Spor'da spiker, kaleci Sevilay İmamoğlu Öcal'ın ismini anons ederken bir süre duraksadı. Bu kısa duraklamanın ardından spiker, Sevilay İmamoğlu Öcal'ı sadece ismiyle anons etti. Spiker, daha sonra anons ettiği kadrodaki diğer tüm sporcuların ismini ve soyadını söyledi.

"ENDİŞE KAYNAKLI BEYİNSEL ELEKTRİK KESME OLAYI"

Sosyal medyada tepkiyle karşılanan bu durumu komedyen Şahan Gökbakar tarafından eğlenceli bir video ile eleştirildi.

Şahan Gökbakar'dan TRT'ye 'İmamoğlu' göndermesi — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) October 7, 2021

Gökbakar, Instagram hesabından paylaştığı video da, “TRT Spor spikerinin, Hentbol Kadın Milli Takım oyuncumuz Sevilay İmamoğlu Öcal’ın soyadını okumadığı anların temsili canlandırması. Benim tahminim kesin böyle oldu… Not: Endişe kaynaklı beyinsel elektrik kesme olayı bu bence… Ama Öcal kısmında herhalde Burhan Öcal adlı sanatçı yasaklıdır falan diye okumadı…” açıklamasını yaptı.