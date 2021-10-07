Şahan Gökbakar'dan TRT'ye 'İmamoğlu' göndermesi
TRT Spor spikerinin Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın oynadığı maçta Sevilay İmamoğlu Öcal'ın soyadını okumaması Şahan Gökbakar tarafından eğlenceli bir şekilde eleştirdi.
Maçı canlı yayınlayan TRT Spor'da spiker, kaleci Sevilay İmamoğlu Öcal'ın ismini anons ederken bir süre duraksadı. Bu kısa duraklamanın ardından spiker, Sevilay İmamoğlu Öcal'ı sadece ismiyle anons etti. Spiker, daha sonra anons ettiği kadrodaki diğer tüm sporcuların ismini ve soyadını söyledi.
"ENDİŞE KAYNAKLI BEYİNSEL ELEKTRİK KESME OLAYI"
Sosyal medyada tepkiyle karşılanan bu durumu komedyen Şahan Gökbakar tarafından eğlenceli bir video ile eleştirildi.
Şahan Gökbakar'dan TRT'ye 'İmamoğlu' göndermesi— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) October 7, 2021
Gökbakar, Instagram hesabından paylaştığı video da, “TRT Spor spikerinin, Hentbol Kadın Milli Takım oyuncumuz Sevilay İmamoğlu Öcal’ın soyadını okumadığı anların temsili canlandırması. Benim tahminim kesin böyle oldu… Not: Endişe kaynaklı beyinsel elektrik kesme olayı bu bence… Ama Öcal kısmında herhalde Burhan Öcal adlı sanatçı yasaklıdır falan diye okumadı…” açıklamasını yaptı.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Atık kağıt işçilerinden 'Emine Erdoğan' iddiası
- Memur ve emekliye iyi haber
- Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağış uyarısı
- Soylu’nun Akrabası Jandarma Tutanağında
- Cumhur İttifakı eriyor
- Alaattin Çakıcı'dan iktidara 'CHP' mektubu
- İşsiz celladın mezar taşı
- Dabbetülarz adı Yargıtay'ı harekete geçirdi
- Bülent Ersoy harekete geçti
- Kılıçdaroğlu'na saldırı davasında gerginlik