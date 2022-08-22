Erzurum'da 'damat' dehşeti: 2 yaralı
Erzurum’un Horasan ilçesinde damat dehşeti yaşandı. Eşinden boşanma meselesi ve çocuklarının velayeti konusunda anlaşmazlık yaşayan damat, kayınpederi ve kayınbiraderini bıçakladı.
Horasan ilçesi Yavuz Selim Caddesi’nde, 21 Ağustos Pazar akşam 19.00 saatlerinde kayınpederi Cahit Özkan ve kayınbiraderi Onur Özkan ile cadde üzerinde karşı karşıya gelen damat Emrah Fırat arasında eşinden boşanma meselesi ve çocuklarının velayeti konusundaki anlaşmazlık nedeniyle kavga çıktı.
BIÇAĞI HIRDAVATÇIDAN ALDI
Tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine damat Fırat, iddiaya göre cadde üzerinde bulunan hırdavatçıya girerek bıçak aldı. Burada kayınbiraderi ve kayınpederini bıçak darbeleri ile yaraladı.
Kanlar içerisinde kalarak yaralanan kayınpeder ve kayınbirader yurttaşlar yardımıyla hastaneye kaldırıldı.
DURUMLARI AĞIR
Horasan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cahit Özkan ve oğlu Onur Özkan, doktorların müdahalesinin ardından ambulans ile Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Durumu ağır olan baba ve oğul tedavi altına alınırken polis ekipleri olay yerinden kaçarak uzaklaşan damat Emrah Fırat’ı bulmak için çalışma başlattı.
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