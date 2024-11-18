Erzurum'da dehşet anları: Sokak ortasında pompalı tüfekle rastgele ateş ettiler!

Yayınlanma: 18.11.2024 - 14:04

Güncelleme: 18.11.2024 - 14:04

Edinilen bilgiye göre, Yakutiye ilçesi Gürcükapı semtinde cadde ortasında bindikleri araçtan inerek çevreye rastgele ateş eden 3 genç bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Olay, gece yarısı sıralarında Yakutiye ilçesi Gürcükapı semtinde meydana geldi. Hakkında 18 ayrı suçtan kaydı bulunan M. R.A. (21), arkadaşları M. E.K. (21) ve A.T. (22) ile otomobille İhmal Cami Sokak’a geldi.

OTOMOBİLLE KAÇTILAR

Burada araçtan inen M. R.A. elindeki pompalı tüfek ile apartman dairesine doğru ateş etmeye başladı. Olay, başka bir apartmanda oturan kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, şüpheliler geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri Şükrüpaşa Mahallesi’nde suç aleti pompalı tüfekle park halindeki otomobilde yakaladı.

Ekipler, şüpheli şahısları gözaltına alarak polis merkezine götürdü.