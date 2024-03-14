Erzurum'da dehşet... Evli olduğu kadın ile kızını katletti!

Yayınlanma: 14.03.2024 - 08:44

Güncelleme: 14.03.2024 - 08:47

Erzurum’un Palandöken ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi Sancak Sitesi 5’inci katta saat 00.20 sıralarında dehşet anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; coğrafya öğretmeni Zülküf Böçkün (46), ziyaretine gelen babası ve kız kardeşleri yatmak için odalarına gittikten sonra kendi yatak odasında, kendisini aldattığından şüphelendiğini söylediği ebe-hemşire Kadriye Böçkün (44) ile tartışmaya başladı.

Gürültü üzerine Zülküf Böçkün ile Kadriye Böçkün'ün 4 çocuğundan üçüncüsü olan Asude Helen Böçkün de (20) tartışmaya dahil oldu. Yaşanan gerginlik sırasında Zülküf Böçkün, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla evli olduğu kadın ile kızına saldırdı. Anne ile kızının yardım çığlıkları üzerine evde misafir olarak bulunan Zülküf Böçkün’ün kız kardeşleri odaya koştu.

TEKRAR BIÇAK ALIP SALDIRDI

Müdahale eden kız kardeşleri güçlükle de olsa Zülküf Böçkün’ün elinden bıçağı aldı. Ancak tekrar mutfağa koşan zanlı, aldığı bir başka bıçakla evli olduğu kadın ile kızına vurmaya devam etti. Talihsiz anne ile kızı kanlar içerisinde yere yığılırken, Zülküf Böçkün kaçarak uzaklaştı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde anne Kadriye Böçkün’ün 16 bıçak darbesi, kızı Asude Helen Böçkün’ün ise 12 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOMOBİLLE KAÇARKEN YAKALANDI

Çalışma başlatan Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Zülküf Böçkün’ü kendi kullandığı 25 ACH 134 plakalı otomobille Çat ilçesi girişinde yakaladı. Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Böçkün, daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Anne Kadriye Böçkün ve kızı Asude Helen Böçkün’ün cansız bedenleri ise, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Evli olduğu kadını ve kızını katleden 23 yıllık coğrafya öğretmeni Zülküf Böçkün’ün Palandöken ilçesinde bir lisede görev yaptığı ve Erzurum Şehir Hastanesi’nde psikiyatri tedavisi gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.