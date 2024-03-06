Mardin'de yürekleri yakan olay... Kızını kurtarmak isterken, oğluyla can verdi!
Kızıltepe'de anne Semire Aktürk, balkondan düşmek üzere olan 6 yaşındaki görme engelli kızını kurtarmak için kucağındaki oğluyla hamle yaptı. 6’ncı kattan düşen Aktürk ve oğlu hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan kızı yoğun bakıma alınarak entübe edildi.
Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın 6’ncı katında iddiaya göre; Semire Aktürk, balkondan düşmek üzere olan görme engelli kızı Solin’i fark etti.
Aktürk, kucağındaki erkek çocuğu Havvas Roni ile birlikte müdahale etmek istedi. Bu sırada anne ve 2 çocuğu balkondan düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KIZ ÇOCUĞU ENTÜBE EDİLDİ!
Anne ve iki çocuğu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Semire Aktürk ve oğlu Havvas Roni, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Duran kalbi çalıştırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Solin ise, entübe edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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