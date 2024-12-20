Erzurum'da dehşet: Tesisatını yaptığı iş yerine pompalı tüfekle saldırdı!

Yayınlanma: 20.12.2024 - 11:38

Güncelleme: 20.12.2024 - 11:39

Elektrik ustası Orhan A., iddiaya göre; 2 ay önce Sezai A.'nın yeni taşındığı Yakutiye ilçesi Aziziye Otoban Sanayi Sitesi’ndeki iş yerinin elektrik tesisatını yaptı.

Sezai A. iş bitiminde ücretin bir kısmını verip, geri kalan kısmını ileri bir tarihte ödeyeceğini söyledi. Birkaç gün sonra elektrik tesisatında problemler çıkması üzerine Sezai A., Orhan A.'dan arızaları gidermesini istedi.

Dün öğle saatlerinde iş yerine gelen Orhan A. ve Sezai A. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Sezai A.'nın oğlu Makhach A., Orhan A.'ya kafa attı. İş yerinden ayrılan Orhan A., yarım saat sonra elinde pompalı tüfekle geri döndü.

Orhan A., tüfeğin namlusunu iş yerine doğrultup 2-3 el ateş etti. Sanayi sitesindeki ustalar ve tarafların yakınları araya girip Orhan A.'nın elinden tüfeği aldı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, saçmaların isabet ettiği iş yerinin camı kırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra kaçan Orhan A.'yı suç aletiyle Karskapı Kavşağı’nda yakaladı.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Orhan A. ile Makhach A. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.