Erzurum'da aynı aileden 4 kişi doğalgazdan zehirlendi: Gerçek sonradan ortaya çıktı

Erzurum'da doğalgazdan zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Aile üyelerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Erzurum'da aynı aileden 4 kişi doğalgazdan zehirlendi: Gerçek sonradan ortaya çıktı
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AA
Yayınlanma: 14.12.2024 - 09:50

Erzurum'da doğal azdan zehirlenen aynı aileden 4 kişi tedaviye alındı.

Merkez Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi Elif Sokak'ta bir apartmanın 3. katında ikamet eden Adem B. (51), eşi Gülseher B. (42), kızı Semanur B. (19) ile gelini Fatma B'nin (22) doğalgazdan zehirlendiği ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, aynı aileden 4 kişiyi olay yerindeki müdahalesinin ardından Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

KOMBİ BACASINA BUZ DÜŞMÜŞ, BORU TIKANMIŞ

Binaya gelen doğal gaz ekipleri, tedbiren binanın gazını kesti. Ekipler, yaptıkları incelemede, kombi baca borusuna buz düşmesi sonucu borunun tıkandığını ve arızaya sebep verdiğini belirledi.

Hastanede tedavileri süren aile üyelerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Etiketler: #Erzurum #doğal gaz

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