Erzurum'da evde patlama! 'Gaz sıkışması' iddiası: 2'si çocuk 4 yaralı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde müstakil bir evde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Erzurum'da evde patlama! 'Gaz sıkışması' iddiası: 2'si çocuk 4 yaralı
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AA
Yayınlanma: 10.01.2025 - 10:21

İlçenin Cami Kebir Mahallesi'nde, 2 katlı müstakil bir evde mutfaktaki tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu patlama oldu ve ardından yangın çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yangında hafif yaralanan 2'si çocuk 4 kişi sağlık ekiplerince Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu.


Etiketler: #Ambulans #Erzurum

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