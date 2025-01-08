Övgün Ahmet Ercan'dan 'Erzurum depremi' değerlendirmesi: 'Bölge geriliyor'

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Erzurum'un Pasinler ilçesinde yaşanan 4.5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili "Bölge geriliyor ancak yıkıcı deprem ne zaman olur bilmiyoruz" açıklamasında bulundu.

Övgün Ahmet Ercan'dan 'Erzurum depremi' değerlendirmesi: 'Bölge geriliyor'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2025 - 12:00

Yer Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Erzurum'un Pasinler ilçesinde saat 04.30'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili değerlendirmede bulundu.

"7'DEN BÜYÜK DEPREMLER ÜRETİR"

Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

Erzurum- Pasinler’de M4,5 lık deprem, Kuzey Anadolu kırığının, Doğu Anadolu kırığını biçip kuzeydeki Kafkasya  parçasını 30 km sola attığı, sol yanal atımlı kırık ile bindirme kuşağı üzerinde olmuştur. Bu kırık M7 den büyük depremler üretir. Pasinlerde son deprem M6,9 1924’de oldu. Deprem dönüşüm aralığı 40 yıldır. Bölge geriliyor ancak yıkıcı deprem ne zaman olur bilmiyoruz."


Etiketler: #deprem #doğu anadolu #Erzurum #Övgün Ahmet Ercan

İlgili Haberler

4.5'lik deprem sonrası Naci Görür'den 'Erzurum' uyarısı: 'Doğu Anadolu sıkışıyor!'

4.5'lik deprem sonrası Naci Görür'den 'Erzurum' uyarısı: 'Doğu Anadolu sıkışıyor!'
Son depremler! Deprem mi oldu? 8 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! Deprem mi oldu? 8 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Erzurum'da korkutan deprem!

Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Erzurum'da korkutan deprem!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler