Övgün Ahmet Ercan'dan 'Erzurum depremi' değerlendirmesi: 'Bölge geriliyor'
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Erzurum'un Pasinler ilçesinde yaşanan 4.5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili "Bölge geriliyor ancak yıkıcı deprem ne zaman olur bilmiyoruz" açıklamasında bulundu.
Yer Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Erzurum'un Pasinler ilçesinde saat 04.30'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili değerlendirmede bulundu.
"7'DEN BÜYÜK DEPREMLER ÜRETİR"
Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
Erzurum- Pasinler’de M4,5 lık deprem, Kuzey Anadolu kırığının, Doğu Anadolu kırığını biçip kuzeydeki Kafkasya parçasını 30 km sola attığı, sol yanal atımlı kırık ile bindirme kuşağı üzerinde olmuştur. Bu kırık M7 den büyük depremler üretir. Pasinlerde son deprem M6,9 1924’de oldu. Deprem dönüşüm aralığı 40 yıldır. Bölge geriliyor ancak yıkıcı deprem ne zaman olur bilmiyoruz."
Erzurum- Pasinler’de M4,5 lık deprem, Kuzey Anadolu kırığının, Doğu Anadolu kırığını biçip kuzeydeki Kafkasya parçasını 30 km sola attığı, sol yanal atımlı kırık ile bindirme kuşağı üzerinde olmuştur. Bu kırık M7 den büyük depremler üretir. Pasinlerde son deprem M6,9 1924’de… pic.twitter.com/CDAGOMqjCM— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) January 8, 2025
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