Erzurum'da feci kaza: 14 yaralı
Erzurum'da halk otobüsü, minibüse çarptı. Kazada 14 yolcu yaralandı.
Erzurum Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi'nde Tuncay Demir idaresindeki halk otobüsü, aynı istikamette giden Kamil Uludağ'ın kullandığı yolcu minibüsüne çarptı. Araçlardaki yolculardan 14'ü yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan bazı yolcuları itfaiye ekipleri kurtardı.
Yaralanan 14 kişi, Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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