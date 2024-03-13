Erzurum'da feci kaza... 3 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!

Kentte halk otobüsü, minibüs ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 14 kişinin hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 13.03.2024 - 15:48
Erzurum'da feci kaza... 3 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!
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Erzurum'da Tuncay D. idaresindeki 25 H 0129 plakalı halk otobüsü, Kongre Caddesi'nde Kamil U.'nun kullandığı 25 M 0017 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı.

Minibüs, çarpmanın etkisiyle önünde bulunan Miraç Ü. idaresindeki 25 ADJ 897 plakalı otomobile çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan bazı yolcuları itfaiye ekipleri kurtardı. Sağlık ekipleri de kazada yaralanan 14 kişiyi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.


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