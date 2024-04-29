Erzurum’da feci kaza… Otomobil dereye yuvarlandı: 3 ölü, 2 yaralı

Erzurum’un Narman ilçesi Kireçli Geçidi'nde otomobilin dereye düştüğü kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 29.04.2024 - 08:48
Erzurum’da feci kaza… Otomobil dereye yuvarlandı: 3 ölü, 2 yaralı
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Kaza, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Narman ilçesine bağlı Gökdağ Mahallesi’nin muhtarı Yusuf Koç’un (65) kullandığı plakalı henüz öğrenilemeyen otomobil, 2 bin 415 rakımlı Kireçli Geçidi’nde 30 metre aşağıdaki dereye yuvarlandı. 

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü Yusuf Koç, araçta bulunan Güven Külekçi (56) ve Veysel Koç (65) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi Erzurum Şehir ve Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanelerine kaldırıldı. 

MUHTARLIĞI KAZANMIŞTI

Kazada ölen Yusuf Koç’un polislikten emekli olduktan sonra 31 Mart’ta kırsal Gökdağ Mahalle muhtarlığını kazandığı öğrenildi.

TÜNEL İSTEDİLER

Kaza sonrası sosyal medya hesaplarından Kireçli Geçidi'ne tünel yapılmasıyla ilgili mesajlar paylaşıldı. 

Mesajlarda, “Narman Kireçli Geçidi daha kaç can alması lazım ki tünel yapılsın. Bu akşam saatlerinde yaşanan kaza sonucu 3 vatandaşımız hayata veda etti. Yapılacak olan tünelin maliyeti canlarımızdan önemli değil. Artık birileri sesimizi duysun” denildi.


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