Otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 26.04.2024 - 09:16
Otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
Abone Ol google-news

Feci kaza, Kahta-Diyarbakır karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Y. (30) yönetimindeki 34 GZ 5508 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan A.A. (30), M. N..S (25) ve Y.G. (25) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Ambulans haberleri adıyaman haberleri

İlgili Haberler

Diyarbakır’da lastiği fırlayan otomobil takla attı: 3 yaralı

Diyarbakır’da lastiği fırlayan otomobil takla attı: 3 yaralı
Aksaray'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Aksaray'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Samsun'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Baba ocağına dönüş: CHP kurmayları partiye yeni katılımların olacağını söyledi, ‘kapılarımız açık’ dedi

Baba ocağına dönüş: CHP kurmayları partiye yeni katılımların olacağını söyledi, ‘kapılarımız açık’ dedi
Meteoroloji’den kritik uyarı: Nefes almakta zorluk çekebilirsiniz! 26 Nisan 2024 Cuma hava durumu raporu…

Meteoroloji’den kritik uyarı: Nefes almakta zorluk çekebilirsiniz! 26 Nisan 2024 Cuma hava durumu raporu…
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Belediye'sinin çalışmasına engel oldu, belediye çalışanları birbirine girdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Belediye'sinin çalışmasına engel oldu, belediye çalışanları birbirine girdi
Tuvana Türkay hastaneye kaldırıldı! Sevenleri telaşlandı

Tuvana Türkay hastaneye kaldırıldı! Sevenleri telaşlandı
Mahir Polat İBB'deki görevine geri döndü: 'Asla yalnız yürümeyeceksin'

Mahir Polat İBB'deki görevine geri döndü: 'Asla yalnız yürümeyeceksin'
Günlük burç yorumları: 26 Nisan 2024 Cuma Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Nisan 2024 Cuma Yengeç burcu yorumu
Son Dakika... İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir partisinden istifa etti

Son Dakika... İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir partisinden istifa etti
İzmir Kordon’da çimlerde ceset bulundu!

İzmir Kordon’da çimlerde ceset bulundu!