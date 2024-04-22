Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü

Yayınlanma: 22.04.2024 - 09:51

Güncelleme: 22.04.2024 - 09:53

Feci kaza, Menteşe ilçesi Kıran Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Kıran Mahallesi istikametinden Menteşe istikametine seyir halinde olan Hasan Basri Ergin idaresindeki 48 BAP 81 plakalı otomobilin, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kayboldu.

Bir anda yoldan çıkan otomobil, uçurumdan yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri araç içerisinde bulunan Hasan Basri Ergin’i sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Ergin’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hayatını kaybeden Hasan Basri Ergin, Yerkesik Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.