Erzurum'da FETÖ üyeliğinden aranan şüpheli tutuklandı

Erzurum'da FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan zanlı tutuklandı.

AA
02 Aralık 2022 Cuma, 15:55
Erzurum'da FETÖ üyeliğinden aranan şüpheli tutuklandı
Abone Ol google-news

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan M.B. için çalışma başlattı.

Pasinler ilçesinde operasyon düzenleyen ekipler, M.B'yi gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B, çıkarıldığı adli makamca tutuklandı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler