Firari FETÖ üyesi eski yüzbaşı Aydın'da yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski jandarma yüzbaşı yakalanarak cezaevine gönderildi.

AA
30 Kasım 2022 Çarşamba, 12:16
Firari FETÖ üyesi eski yüzbaşı Aydın'da yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeliğinden hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranması olan eski jandarma yüzbaşı C.S'nin adresini tespit etti.

CEZAEVİNE KONULDU

Düzenlenen operasyonla yakalanan C.S, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

 


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