Firari FETÖ üyesi eski yüzbaşı Aydın'da yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski jandarma yüzbaşı yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeliğinden hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranması olan eski jandarma yüzbaşı C.S'nin adresini tespit etti.
CEZAEVİNE KONULDU
Düzenlenen operasyonla yakalanan C.S, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Video Haberler
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
- 'Sıfır atık' projesine destek için 637 kilo kağıt topla
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
En Çok Okunan Haberler
-
- BAE'ye sürpriz ziyaret!
- Ege'de korkutan deprem: 16 saat arayla...
- Mide bulandıran öykü
- 'Taksiciye yalvaran köpek gibi hissediyorum'
- İBB Meclisi'nde Tevfik Göksu'ya zor soru
- 'Sayın Kılıçdaroğlu...'
- Sözleşmeli personel kadroya nasıl alınacak?
- Uzmanlar salgının 'en ağırı' diyerek uyardı
- Süleyman Soylu'ya zehir zemberek sözler
- AKP'den 'EYT düzenlemesi' açıklaması