Firari FETÖ üyesi eski yüzbaşı Aydın'da yakalandı

30 Kasım 2022 Çarşamba, 12:16

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeliğinden hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranması olan eski jandarma yüzbaşı C.S'nin adresini tespit etti.

CEZAEVİNE KONULDU

Düzenlenen operasyonla yakalanan C.S, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.